Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il video è uno dei più visti sue presto taglierà il traguardo dei 10 milioni di visualizzazioni. E tutto grazie a un altro taglio, quello dei capelli, che la clip girata aè stata così tanto condivisa in rete. Nel filmato si vede un bambino in lacrime mentre ilprova a tagliargli velocemente i capelli.Il resto dei clienti del, per tranquillizzarlo, decide allora di cantare "Ci sono due coccodrilli...", un grande classico dei bebè. Il risultato è straordinario e non solo per l'audience di Facebool. Il piccolo Francesco si volta stupito verso gli altri clienti e osserva il curioso coretto. Tagliarsi i capelli non è mai stato così divertente...