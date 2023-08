Bambino di 12 anni colpito dal fulmine mentre gioca a calcio, i testimoni: «Una scena spaventosa»

di Redazione web

Un calciatore di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo essere stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di ieri al campo Celdit di Chieti mentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni.

Una scena tragica che ha lasciato sgomenti i presenti. «Una scena spaventosa, abbiamo visto nitidamente il fulmine cadere sul campo accompagnato da un tuono fortissimo, siamo rimasti senza fiato», raccontano alcuni dei presenti.

Il racconto dei testimoni

Il dramma si è consumato sul campo Celdit allo Scalo dove il giovanissimo, di Chieti, è stato centrato da un fulmine mentre stava partecipando all'open day del River 65: in una frazione di secondo la scarica elettrica è entrata dalla schiena e ha attraversato il corpo uscendo dalla scarpetta del ragazzo che è andato in arresto cardiaco.

Il bimbo è stramazzato a terra, nell'immediato non c'è stato neppure il tempo di percepire l'evento traumatico ed è subito scattata la richiesta di soccorso. Nel giro di pochissimi minuti, come riportato da Il Messaggero, sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, mentre l'allenatore aveva dal canto suo iniziato il massaggio cardiaco.

I sanitari hanno rianimato il giovane, il cui cuore ha ricominciato a battere, quindi la corsa al Pronto soccorso del policlinico per la stabilizzazione, dove il 12enne è arrivato in gravi condizioni, poche ore dopo è stato trasferito al nosocomio di Pescara, nella Rianimazione pediatrica, in prognosi riservata.

«Appena saputa la notizia, ho telefonato al primario del pronto soccorso che era in servizio, il dottor Emanuele Tafurri, che mi ha parlato di una situazione critica molto brutta - ha detto il sindaco, Diego Ferrara.

