Omicidio-suicidio: marito uccide la moglie e si spara. Nessun litigio, non si stavano separando

Omicidio-suicidio nella notte ad Aprilia. Intorno alle 3, un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 e poi si è sparato con la stessa arma subito dopo. Il dramma, come riporta Il Messaggero, in una villetta in zona Fossignano.



Ancora da chiarire i motivi del gesto: secondo le prime informazioni, la coppia non aveva litigato di recente né si stava separando. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Terrioriale di Aprilia diretti dal tenente colonnello Riccardo Barbera. I rilievi sono ancora in corso. Ultimo aggiornamento: Friday 17 July 2020, 09:34

