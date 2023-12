Uccise il padre violento per difendere la mamma: Alex Pompa condannato a 6 anni in appello. In primo grado era stato assolto

di Redazione web

Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre Giuseppe per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia, è stato condannato in secondo grado a 6 anni, due mesi e venti giorni di reclusione.

La sentenza d'appello

La sentenza è stata pronunciata dalla corte di assise di Appello di Torino. In primo grado Alex era stato assolto per legittima difesa. I giudici, fra l'altro, hanno disposto la trasmissione degli atti in procura perché si valutino le testimonianze rese dal fratello e dalla mamma dell'imputato.

Oggi, ai giudici della corte di assise d'appello, il pg Alessandro Aghemo aveva chiesto sei anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Il processo è ripreso dopo una pronuncia della Corte costituzionale, che ha permesso l'applicazione della prevalenza di alcune attenuanti rispetto alle aggravanti. La richiesta originale del pg era stata, infatti, di 14 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:48

