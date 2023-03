Alex Pompa uccise il padre per difendere la madre, il pm chiede 14 anni: «Scuote le coscienze, ma è omicidio e va condannato»

di Redazione web

Il magistrato chiede 14 anni di carcere per Alex Pompa. Dopo l'assoluzione in primo grado, il pm Alessandro Aghemo ha chiesto la condanna in corte di Assise di appello a Torino. A Pompa viene contestato il reato di omicidio. Il 30 aprile del 2020 a Collegno uccise a coltellate il padre, Giuseppe, 52 anni, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia.

Uccise il padre violento per difendere la madre, chiesti 14 anni. Il pm: «Sono costretto ma non li merita»

Il caso

