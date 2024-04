L'impresa di Alessandro, duemila km a piedi a 90 anni: «Lo sport è la mia passione». Attraverserà nove regioni

di Redazione Web

L'età è solo un numero. Non lo dice ma lo mostra con le sue imprese il camminatore e trekker parmense, ma bolognese d'adozione, Alessandro Bellière, che per festeggiare i suoi 90 anni di vita all'insegna del movimento e dell'attività fisica all'aria aperta ha deciso di affrontare la sfida "I novanta castelli del Nord Italia", un itinerario di oltre 2.000 chilometri in nove regioni.

Era partito da Trieste il 27 luglio 2023, dando poi forfait a Somma Lombardo dopo più di un mese di cammino a causa di problemi di salute. Malanni poi superati, vista la decisione di riprendere la scarpinata lì da dove l'aveva lasciata. La prossima settimana, dopo Verrès raggiungerà Fénis, dove è atteso sabato 27 aprile attorno alle 14 per la sua quarantacinquesima sosta.

Il cammino per il Bologna

Il cammino dovrà finire in tempo per un altro grande evento in programma tra fine maggio e inizio giugno. «Il 7 giugno del 1964 ero a Roma, allo Stadio Olimpico, ad assistere allo spareggio che portò il Bologna a conquistare il suo ultimo scudetto, avevo 31 anni, e l'Inter fu battuta 2-0», scrive sul suo sito il classe 1933. «Per celebrare il 60esimo anniversario da questo ultimo scudetto del Bologna - scrive - partirò il 21 maggio dallo Stadio Dall'Ara per arrivare il 7 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Sarà una passeggiata lunga 18 giorni, passando anche per Prato, Firenze, Orvieto e Viterbo, per citare le città principali, per un totale di quasi 500 km».

L'impresa a 80 anni

Appassionato di sport sin dall'adolescenza, Bellière è stato nazionale di atletica leggera (fondo e marcia). Sin dai primi anni Sessanta si è avvicinato al mondo del trekking che rappresenta ancora la sua grande passione. In occasione degli ottant'anni, compiuti nel 2013, aveva attraversato a piedi l'Italia (1.759 chilometri in 45 giorni di cammino).

