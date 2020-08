Nel Lazio, contagi ancora in salita: 171

Nella regione, negli ultimi sette giorni, sono state testate 57.596 persone (25.869 la settimana precedente) e l'81,49% dei nuovi casi è stato identificato a seguito di attività di screening: le infezioni in corso crescono del 54,12% mentre i ricoveri nei reparti ordinari del 10,57%. Cresce di due unità anche il numero di pazienti in terapia intensiva (8 in totale).

. Su 13mila tamponi effettuati nel Lazio, oggi si registranoDei nuovi positivi 103 sono a Roma. Nessun morto. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%). I casi asintomatici testati ai drive-in e con link con la Sardegna sono 69.