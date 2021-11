Almanacco Barbanera: oggi 20 novembre la Giornata Internazionale per i diritti infanzia e adolescenza

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La data, 20 novembre, si deve al giorno in cui, nel 1959, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”. Oggi sono 196 i Paesi che hanno aderito, l'Italia nel 1991. Composta da 54 articoli, si basa sui principi di non discriminazione dei bambini di tutto il mondo, di ascolto delle loro opinioni, di superiore interesse del bambino, di diritto a uguali condizioni di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 00:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA