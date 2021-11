Oggi martedì 16 novembre Barbanera consiglia: orto in casa, bello e gustoso

Anche con il freddo si possono coltivare in casa germogli per le insalate. Fagioli, lenticchie, ceci e crescione, si mangiano dopo 4-5 giorni dalla germogliazione, il cavolfiore dopo 7, cipolla, aglio e ravanello dopo 15 giorni. Mettere a bagno i semi per 6- 12 ore in Luna crescente. Scolarli e riporli in un contenitore al buio. Mantenerli umidi sciacquandoli ogni tanto. Prima del consumo esporli alla luce per averli più verdi e ricchi di clorofilla. No ai germogli di pomodoro, patata e melanzana che contengono un alcaloide tossico

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 08:15

