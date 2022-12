Verissimo, Sophie Codegoni aspetta una bambina: «Il medico mi aveva detto che non sarebbe stato facile rimanere incinta»

di Redazione web

Sophie Codegoni in lacrime a Verissimo. L'influencer è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 per annunciare pubblicamente il sesso del bebè in arrivo: «È una bambina!».

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano diventeranno presto genitori, e oggi in diretta hanno scoperto il sesso del loro primo figlio. È una femminuccia e non potrebbero essere più felici di così.

Ospiti a Verissimo

I due futuri genitori sono entrati in studio con una scatola contenente all'interno un peluche, che avrebbe poi rivelato il sesso del figlio. Aperta la scatola tra le lacrime per l'emozione, Sophie e Alessandro hanno scoperto di aspettare una bambina: «Io sognavo di avere una femmina».

La notizia della gravidanza ha sorpreso l'influencer: «Il mio medico mi ha sempre detto che per me sarebbe stato difficilissimo rimanere incinta, anzi mi diceva che non ci sarei mai diventata». Ma quel test, anzi quei due test, hanno smentito le diagnosi di quel medico, perchè Sophie è incinta. «Io non ci pensavo proprio e quando l'ho scoperto è stata una sorpresa fantastica ed è capitato tutto nel momento giusto».

A pochi mesi dall'acquisto della loro prima casa insieme a Milano e dalla proposta di matrimonio da favola al Lido di Venezia, i due ex vipponi hanno ricevuto la notizia più bella. Sophie Codegoni ha fatto sapere su Instagram e oggi in diretta su Canale 5 di essere entrata da poco al quarto mese di gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 15:22

