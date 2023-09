Valerio Scanu si è sposato con il suo Luigi, la serenata prima del matrimonio: le immagini sui social

di Redazione web

Valerio Scanu e il suo compagno Luigi Calcara si sono sposati oggi, giovedì 7 settembre, a Roma. L'unione civile è stata celebrata in Campidoglio: il cantante indossava un abito bianco, mentre, il fidanzato un vestito blu scuro. Le foto del matrimonio hanno subito fatto il giro del web ma è stata la sopresa prima delle nozze che ha commosso i fan della coppia: la serenata che Luigi ha dedicato a Valerio.

La serenata di Luigi Calcara per Valerio Scanu

È usanza, la sera prima delle nozze, che i due promessi sposi si dedichino una serenata romantica. Quindi, Luigi Calcara ha deciso di cantare al compagno Valerio Scanu il brano "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano, nel giardino della loro casa a Zagarolo, Roma, alla presenza di amici e parenti più stretti. Il video, che ha fatto il giro dei social media, ha commosso tutti i fan della coppia che non vedevano l'ora del matrimonio tanto atteso. Mentre, Luigi cantava, sfogliava davanti a Valerio un album con tutte le loro foto più romantiche e tutti i momenti che hanno collezionato insieme nel tempo. I due si sono conosciuti tre anni fa su Instagram, quando Luigi scrisse un messaggio al cantante.

La data delle nozze

Il matrimonio di Valerio Scanu e Luigi Calcara è stato celebrato oggi, giovedì 7 settembre, perché è proprio il giorno in cui il papà del cantante festeggiava il suo compleanno. Purtroppo, il padre di Valerio è venuto a mancare per Covid nel 2020 e l'ex concorrente di Tale e Quale Show ha voluto in qualche modo averlo con lui nel suo giorno più importante.

