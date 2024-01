Valeria Marini e il deputato Gerolamo Cangiano, amore al capolinea: «Sono di nuovo single»

di Cristina Siciliano

Con il deputato Gerolamo Cangiano, Valeria Marini sembrava aver trovato la serenità, ma così non è stato. L'amore tra i due, arrivato dopo una vita sentimentale travagliata della soubrette romana, dalla storia con Vittorio Cecchi Gori al matrimonio con Giovanni Cottone, annullato dalla sacra Rota in quattro mesi perché si scoprì che era già sposato, è giunto al capolinea. A riferire l'accaduto è stato proprio il deputato di Fratelli d'Italia che, ai microfoni di Striscia la notizia, ha dato l'annuncio.

La rottura

«Sono una persona single». Con queste parole il deputato di Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con Valeria Marini. Gerolamo Cangiano è stato intercettato dall’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, che è giunto alla Camera per un servizio dedicato al dilagare dell’egemonia culturale della destra, partendo dalla presentazione, alla Camera, del nuovo libro dell’attore Gabriel Garko.

Il primo incontro

Stando alle indiscrezioni, la loro storia d'amore sarebbe iniziata dopo il fatidico incontro del 2 maggio 2023. Casualità ha voluto che entrambi si trovassero nella Sala Conferenze di Montecitorio per la presentazione del libro scritto da Beppe Convertini, Paesi Miei, insieme ad altri nomi noti come Nunzia De Girolamo. Sembra che proprio da quel momento tra Valeria e Gimmi sia scattato qualcosa, una fiamma passionale e avvolgente che alla fine è sfociata in una relazione gioiosa e serena. O meglio, fino ad oggi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 19:24

