Robert De Niro papà a 79 anni: la prima foto della figlia Gia Virginia

di Redazione web

Robert De Niro ha sorpreso tutti i suoi fan quando ha annunciato di essere diventato papà a 79 anni per la settima volta il 6 aprile 2023, senza rivelare altri dettagli. Il regista e attore premio Oscar è stato molto impegnato negli ultimi mesi a Cannes per il Festival del Cinema, dove ha trionfato con il film "Killers of the flower moon", ma durante le ultime interviste in America ha rivelato qualche dettaglio sulla figlia nata ad aprile e ha mostrato per la prima volta la foto della piccola di casa.

Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Robert De Niro mostra per la prima volta la figlia

Robert De Niro ha confidato a Gayle King, conduttrice di Cbs Morning, un talk show mattutino molto famoso in America, alcuni dettagli sull'ultima arrivata in casa De Niro. Si tratta di una bambina nata il 6 aprile dalla relazione con l'esperta di arti marziali Tiffany Chen. L'attore premio Oscar ha dichiarato di sentirsi «al settimo cielo perché volevamo avere questa figlia da molto tempo e adesso è arrivata ed è bellissima».

La bambina si chiama Gia Virginia ed è stata, quindi fortemente voluta dalla coppia, nonostante tra i due ci sia un'importante differenza di età: lui 79 e lei 45, sono quindi 34 anni di differenza. Il papà ha dichiarato che assomiglia molto alla mamma.

Robert De Niro deciderà di mettere da parte la sua straordinaria carriera nel cinema per dedicarsi alla piccola di casa? Intanto, può chiedere consiglio al suo amico di vecchia data e collega Al Pacino che è diventato papà, anche lui, a 83 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 11:06

