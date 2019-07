Nina Moric, paura in vacanza: «Attaccata da un batterio che ti mangia la carne»

Lunedì 22 Luglio 2019, 16:33

“Sono stata attaccata da un”,racconta ai suoi follower quando le è accaduto durante la suaa Zanzibar. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona infatti si era sentita male dopo aver bevuto dell’acqua di rubinetto.Nina dalle storie di Instagram ha spiegato il problema e la causa dei suoi malori: “Mi ha morso un batterio della sabbia- ha spiegato dal social - che ti mangia la carne fino all’osso, meglio che non vi faccio vedere perché è disgustoso”.Per fortuna la Moric ha trovato un medico che l’ha aiutata anche se è stata “costipata” per dieci giorni: “Sono riuscita a trovare un medico italiano che mi ha risolto tutti i problemi. Ora sto facendo una cura antibiotica”.Tutto si è risolto per il meglio, con Nina che proprio oggi compie 43 anni e che quindi potrà festeggiare il suo compleanno senza troppe preoccupazioni…