Meghan Markle di nuovo in pubblico (senza Harry) in forma smagliante: l'occasione speciale a Los Angeles

di Marta Goggi

Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico dopo le numerose critiche dell'ultimo periodo. Di recente Re Carlo ha festeggiato il suo compleanno, e l'assenza della moglie del principe Harry non è passata inosservata. Sul red carpet a Los Angeles in occasione dell'evento Power of Women della rivista Variety, la Markle è apparsa in forma smagliante.

Il look

Meghan Markle è un'icona dello stile minimal e chic, la Duchessa è apparsa a Los Angeles con un abito monospalla color carne di Proenza Schouler, dal valore di 1400 dollari. L'acconciatura prevedeva uno chignon tirato e un make up leggero le illuminava il viso. Un dettaglio non è passato inosservato: l'assenza del marito. In molti si sono quindi chiesti dov'era il principe Harry.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 17:12

