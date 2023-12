Marta Fascina, il giallo del docu-film sulla sua storia d'amore con Sivio Berlusconi

di Alessia Di Fiore

Da Roma ad Arcore, ora pare che l'ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, sia intezionata a raccontarsi davanti alle telecamere in un docu-film proprio come ha fatto di recente la conduttrice de L'isola Ilary Blasi.

Come la Blasi ha parlato della sua relazione con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, così la Fascina vorrebbe parlare della sua relazione con l'ex Premier Silvio Berlusconi, ma in questo caso non ci saranno accuse o parole velenose nei confronti del compagno,solo un racconto romantico e smielato.

A dirigere il documentario, secondo quanto riportato da L'Espresso, Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini, la quale, però, una volta appresa la notizia, ha immediatamente smentito: «Mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento», ha affermato la Verdini seccamente.

La smentita

«Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell'imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d'amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento».

