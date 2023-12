Lady Diana, Bryan Adams tentò di salvare la principessa prima dell'incidente: ecco cosa è successo

Nonostante siano passati 26 anni dalla morte della principessa Lady Diana, il mondo piange ancora la sua scomparsa e in molti non si danno pace, soprattutto per le misteriose dinamiche che hanno coinvolto Lady D. nell'incidente stradale, quel 31 agosto del 1997.

Durante tutti questi anni, la famiglia reale ha assistito e sentito diverse dichiarazioni in merito alla vita e poi alla morte della principessa, una delle più amate del reame. A distanza di tanti anni dalla sua morte, il cantante Bryan Adams, 64 anni, rivela di aver tentato di salvare la vita a Lady Diana, 36enne all'epoca dei fatti.

La rivelazione del cantante

La tragica morte di Lady Diana nel 1997, in un incidente stradale che ha lasciato il mondo in lutto, è stata di recente riproposta nella serie Netflix The Crown, nel corso della sua ultima stagione.

La serie ha esplorato vari aspetti della vita della principessa, incluso il suo tragico destino e il significativo incontro tra il Principe William e Kate Middleton.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 14:48

