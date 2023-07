Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati, il matrimonio a Ginevra dopo 19 anni insieme: i due look dell'attrice e il premio Oscar sempre con sé

Dopo 19 anni passati insieme, Jean Todt (77 anni) e l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh (60 anni) si sono sposati. L'ex manager della Ferrari ha detto «sì» alla compagna a Ginevra, in Svizzera, in una cerimonia che aveva tanto il sapore del suo passato come direttore generale della Rossa. Soprattutto per gli invitati: da Felipe Massa, ex pilota che insieme a lui andò a un passo dal titolo mondiale, fino al suo ex presidente Luca Cordero di Montezemolo. Il grande assente, Michael Schumacher, era però presente con lo spirito. Todt gli ha dedicato un pensiero durante il brindisi: «Michael è sempre con noi».

Oscar 2023, vincitori e premi. "Everything Everywhere" miglior film con 7 statuette. Miglior attore Brendan Fraser, l'attrice è Michelle Yeoh

Michael Schumacher, la moglie Corinna e i 10 anni «da prigioniera per proteggerlo: ha sacrificato se stessa»

La cerimonia

Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati il 27 luglio con rito civile a Ginevra. Sono passati 19 anni dal loro primo incontro. Si sono conosciuti il 4 giugno del 2004 durante il GP di Shanghai, quando Todt era il dg della Ferrari. A svelare i dettagli della cerimonia è stato Felipe Massa, che ha pubblicato gli scatti del matrimonio su Instagram.

Gli invitati

Tra gli invitati, oltre a Felipe Massa e Luca Cordero di Montezemolo, anche Nicolas Todt, figlio di Jean e manager di Charles Leclerc (assente perché impegnato a Spa con la Ferrari per il Gp) e Stefano Domenicali, attuale presidente della Formula 1 ed ex team principal della Ferrari.

I look di Michelle Yeoh e il premio Oscar sempre con sè

Michelle Yeoh, che a marzo è diventata la prima asiatica a vincere l'Oscar come migliore attrice, ha indossato due abiti diversi: uno aderente in pizzo con un top corsetto ingioiellato per il ricevimento e una camicia bianca con colletto abbinata a una gonna bianca a balze per la firma del certificato di matrimonio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA