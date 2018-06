Franco Di Mare lontano dalla tv iniziano la vacanze: a cena con la fidanzata Giulia Berdini

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Iniziano le vacanze per. Il giornalista è in pausa lavorativa dal suo “Unomattina”, programma Rai che è a riposo fino alla ripresa dei palinsesti, che lo costringeva a svegliarsi ogni giorno all’alba per recarsi negli studi televisivi.Ora è arrivato il momento di godersi un po’ di relax e il giornalista è stato fotografato da “DIPiù” durante una cena con amici, a cui partecipa anche la giovane fidanzata (27 anni)Giulia gestisce i servizi del bar della Rai a Roma ed è proprio lì che ha conosciuto Di Mare, che aveva da poco messo fine al suo precedente matrimonio.