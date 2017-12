Francesco Monte e l'addio a Cecilia Rodriguez: "Sono rinato però senza colpe, ho visto tutto dal divano"

Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: Dic 17, 2017 at 12:16 PST

MercoledΓ¬ 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Ne esco senza colpe; non ho fatto niente. Ho visto tutto dal divano”.parla della sua vita dopo la separazione da, ora fidanzato con Ignazio Moser: “Bene, è tutto passato – ha fatto sapere a “Diva e donna” - Mi sembra di essere rinato. Mi sento meglio perché ho iniziato a prendermi cura di me.Prima facevo cose per compiacere gli altri; ora ho imparato a fare quello che mi va. Sono partito dal curare il fisico. (…). Ho, perso peso, per prepararmi, anche fisicamente, a fare il lavoro della vita: l’attore, ho studiato 5 anni e ora ho l’opportunità”.L’anno passato però per lui non è stato così male: “No, è stata una delusione. So dare il giusto peso alle cose, Ho conosciuto il dolore vero. Quello della perdita di mia madre (nel 2011). Ma sono una persona tesa, penso sempre a troppe cose, vorrei trovare un po' di pace”.