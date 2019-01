Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non smette di far parlare di sé. Anche quando a commentare "le sue gesta" non è lui stesso, ma un amico, il chirurgo estetico. Come riporta Dagospia, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha svelato in un'intervista a Radio Latte e Miele. «Ecco perché usa il Cialis...».Alla domanda del conduttore sul perché Corona usasse unali, Urtis avrebbe risposto così: «dovute anche all’ansia da prestazione, perché Fabrizio frequenta ragazze molto esigenti. E poi si è talmente abituato a prenderlo che ormai è diventata la sua “pillola quotidiana”. Che poi è un vaso dilatatore e quindi male non gli fa».Il chirurgo dei vip ha anche parlato deiche avrebbe fatto a Corona: «Fabrizio lo conosco da più di 15 anni, eSto parlando di medicina estetica, con interventi chirurgici, come Peeling, Botox, Acido ialuronico, pool di vitamine con aminoacidi, ecoenzimi. Tutte cose che servono a mantenere il viso. Corona voleva ritoccarsi il naso, ma alla fine abbiamo fatto il Rinofiller liquido. Praticamente abbiamo riempito quei punti in cui il naso non era perfetto dandogli plasticità, e quindi un effetto più naturale. Cosa non sopprta di sé?Come le zone d’ombra che si creano quando dimagrisce troppo e la guancia scende. Quindi gli piace essere riempito nelle zone zigomi e naso».