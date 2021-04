Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi operato agli occhi: «Spero di andare in trasmissione per difendermi»

Brando Giorgi dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2021 si è operato all’occhio. Brando Giorgi, che ha dovuto improvvisamente abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio, è tornato sul social per dare conto dell’esito positivo dell’intervento e per annunciare il suo prossimo ritorno negli studi del reality: “Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’...”.

Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi torna sui social

Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 per sottoporsi a un’operazione all’occhio. L’attore è tornato sul social per dare aggiornamenti sul suo stato di salute: “Eccoci – ha fatto sapere dalle stories Brando Giorgi - L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà, mi ha fatto tanto piacere. Siete in tanti, vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti. Quindi dico grazie, grazie, grazie e vi assicuro vi terrò aggiornati”.

Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021 aveva deciso di intraprendere un’avventura in solitaria dopo diversi dissidi con i colleghi naufraghi: “Spero quanto prima – ha confidato - di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’…”.

L’Isola dei Famosi 2021 sembra essere un'edizione particolare per i numerosi infortuni e abbondoni da parte dei naufraghi. Roberto Ciufoli e Paul Gascoigne hanno avuto un incidente alla spalla, Beppe Braida ha dovuto lasciare il reality per via dei genitori che hanno contratto il Covid, seguito da Brando Giorgi ed Elisa Isoardi per problemi fisici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 14:11

