Anita Olivieri e Alessio Falsone sempre più intimi: dopo le coccole in suite, arriva il primo bacio in vasca I due gieffini si sono concessi qualche coccola in vasca e un lungo bacio dopo la fine della puntata del reality







di Cristina Siciliano C'eravamo lasciati con semplice «sitonia e interesse reciproco» tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Ma colpo di scena: il fatidico bacio tra i due gieffini è finalmente arrivato in vasca da bagno ed è stato più passionale che mai. Da quando Alessio ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello il pubblico continua a guardarlo con un misto di riverenza e curiosità soprattutto per l'interesse che nutre nei confronti di Anita. Nel corso della settimana infatti, il gieffino si è lasciato andare a dolci effusioni con la gieffina. Il bacio Anita Olivieri ha più volte raccontato agli altri inquilini il suo interesse per Alessio Falsone, nonostante il suo momento teso e complicato con Edoardo, l'ex fidanzato. Alessio e Anita Olivieri, lasciati in suite dopo la fine dell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, si sono concessi dopo qualche coccola in vasca, un lungo bacio passionale. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 15:21

