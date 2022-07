Carolina Marconi in bikini al mare a Formentera dopo il tumore: «Me la godo tutta»

Carolina Marconi ha finalmente ritrovato il sorriso. Dopo la parentesi del tumore al seno l'ex gieffina si gode un pò di sano relax. Per le vacanze estive ha deciso di prendere un volo con direzione Formentera in compagnia del fidanzato, l'ex calciatore Alessandro Tulli. Alle foto ci ha pensato lei, pubblicando su Instagram i loro momenti più belli.

La vacanza a Formentera

Sempre col sorriso in volto, Carolina non si mostra mai debole, nonostante il periodo poco piacevole passato. A farle da spalla, l'immancabile compagno Alessandro, che non l'ha mai lasciata da sola.Tra le splendide acque cristalline dell'isola spagnola, la showgirl condivide con i suoi follower alcuni dei momenti più belli trascorsi in vacanza a cominciare dalla foto di coppia: un bacio romantico velato e a far da sfondo un cielo color tramonto. E poi la descrizione: «Che ne sanno gli altri...» lasciando intendere quanto il loro amore sia stato forte da aver superato tanti ostacoli, a causa della malattia. Magari i due stanno progettando di mettere su famiglia, chi lo sa.

Tuffi

Tra tuffi e barche di lusso Carolina decide anche di mostarsi con un look da spiaggia che ha suscitato non poche reazioni: bikini con fantasia floreale, capello di paglia, occhiali da sole e l'immancabile sorriso. Ma il dettaglio più sensuale lo rivela nel terzo scatto: sedere in bella mostra, tonico e sexy, mai volgare. E scrive: «Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita, io me la godo tutta».

Messaggi positivi

Il post andato virale in pochi minuti ha raggiunto tanti utenti che hanno voluto diffondere nei commenti tanti messaggi positivi, augurando il meglio all'ex gieffina. Uno di questi: «La rinascita dopo il dolore».

