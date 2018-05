Balotelli torna al gol con l'Italia e lo dedica a Davide Astori: «L'hai visto con mio papà da lassù»

Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori: ritrova il sorriso grazie alla figlia Vittoria​

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«So che è tardi, ormai sei lassù, ma questo gol, anche se non conta nulla, lo dedico a te. Sono sicuro che tu l'abbia visto insieme a mio papà».segna il primo gol della gestione Mancini e lo dedica a. L'attaccante ex Inter e Milan, al ritorno in, ha sbloccato il risultato ieri sera nella vittoria dell'per 2-1 sull'in amichevole. Per 'Balo', che può finalmente tornare a sorridere in azzurro, il gol è stata l'occasione per una doppia dedica molto speciale a due persone care che non ci sono più: l'ex compagno di nazionale e capitano della Fiorentina e il papà di Mario,«Lo so che è tardi, lo so che ormai sei là... Ma sono convinto che là, in alto,» - scrive Balotelli su, con una foto composta dall'ex compagno di nazionale e dal destro vincente nella gara di ieri a San Gallo, in Svizzera - «Questo, anche se non vorrà dire niente e anche se non servirà a niente,».