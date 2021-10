Si inaugura il prossimo 20 gennaio la stagione lirica e di balletto 2022 del Teatro Massimo di Palermo. L’ha presentata stamattina il sovrintendente Francesco Giambrone (che alcuni rumors dalla Capitale vorrebbero in corsa per la successione a Carlo Fuortes all’Opera di Roma) che ha pure anticipato alcuni eventi per i cartelloni a venire (tra cui il ritorno sul podio di piazza Verdi di Riccardo Muti per il «Don Giovanni» di Mozart a dicembre 2023).