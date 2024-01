Terremoto in Argentina di magnitudo 5.6. Sisma anche in Cile Scossa nella notte in provincia di Reggio Calabria







di Redazione web Un nuovo forte sisma dopo quello in Giappone. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito mercoledì mattina 3 gennaio la regione argentina di La Rioja, a 1100 chilometri da Buenos Aires. Lo riferisce il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Il sisma è avvenuto a una profondità di 127 km. Al momento non si hanno segnalazione di danni o vittime. Terremoto in Cile Meno di mezz'ora dopo, in Cile, è stato poi registrato un terremoto di magnitudo 4.7, nella zona di Antofagasta. Terremoto in Giappone Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Giappone centrale lunedì, giorno di Capodanno, e salito a 62, secondo un nuovo conteggio effettuato mercoledì dalle autorità locali. Terremoto in Calabria nella notte Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto a due chilometri a sud di Samo, in provincia di Reggio Calabria, nella notte di mercoledì alle 3:55. Il sisma è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv a una profondità di dieci chilometri. Non ci sono per il momento notizie di eventuali danni, feriti o vittime. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 11:37

