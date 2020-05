Crew Dragon pronta di nuovo al lancio, astronauti arrivati alla rampa Segui diretta tv

La Nasa e l'azienda di Elon Musk hanno deciso di accettare il rischio e di procedere comunque al lancio tanto che è di nuovo arrivato il presidente Trump accompagnato dalla first lady Melania.



«Stiamo andando avanti con il lancio. Le condizioni meteorologiche restano ferme sul 50% di possibilità di cancellazione», ha scritto in un tweet l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine. Elon Musk ha rilanciato il tweet nel quale la SpaceX dice che la capsula ha superato tutti i test e che tutti adesso tengono d'occhio le condizioni meteo.

Nel caso le condizioni meteo costringessero a un rinvio anche oggi, si potrà tentare nuovamente alle 21 di domani, domenica 31 maggio. Al momento è possibile prevedere un'opportunità di lancio ogni giorno, con un anticipo di 22-23 minuti ogni volta. A dettare i tempi è la velocità di rotazione della Terra, dalla quale dipende la posizione relativa della piattaforma di lancio rispetto alla Stazione Spaziale, alla quale è diretta la Crew Dragon.

Ieri Ivan Vagner a bordo della ISS ha scattato una foto al pad 39A. https://t.co/TZcV8iShr4 — AstronautiCAST (@AstronautiCAST) May 30, 2020





Il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon sono pronti sulla storica piattaforma 39/A nel Kennedy Space Center a Cape Canaveral(Florida), la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Space Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale. A bordo i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50). La loro missione, chiamata Demo2, è il secondo test della capsula Crew Dragon, che nel marzo 2019 aveva fatto il primo volo di prova senza equipaggio diretta alla Stazione Spaziale.



Visibile dall'Italia

Alla fine del conto alla rovescia non smettete di contare: 20 minuti dopo il lancio, secondo più secondo meno,, tra le 21.44 e le 21.48, la Crew Dragon sorvolerà l’Italia, insomma, l'Europa, da nord-ovest a nord-est e sarà visibile per quasi un minuto, visibile anche a a occhio nudo.

Lassù qualcuno li ama, ma solo a metà perché alla fine anche il secondo giorno di attesadel lancio di Crew Dragon di SpaceX si spacca sul 50% di possibilità che alle 21.22 decolli il razzo Falcon 9 al quale sono legati gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken.La situazione meteorologica su Cape Canaveral in Florida è quella che è: variabile, ma nemmeno malaccio e quindi anche il vertice alle 17 (ora italiana) al Kennedy Space Center ha confermato il "go". Gli astronauti hanno così proseguito la vestizione e hanno raggiunto la rampa 39-A a bordo di una - noblesse oblige - Tesla. E alle 19.20 il portellone dela capsula bianca è stato chiuso, prima effettiva botta di adrenalina.Molto peggio va invece il tempo sull'Atlantico sulla linea dell'eventuale rientro in emergenza della capsula che dopo 9 anni permetterà agli Stati Uniti di disotterrare l'orgoglio e mandare americani nello spazio a bordo di un'astronava americana partita dal suolo americano. Addio insomma ai peraltro costosissimi passaggi chiesti dal 2011 ai russi e alle loro vetuste Soyuz. E avanti con il primo volo commerciale umano, una svolta nella storia dell'esplorazione spaziale.