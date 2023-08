Polonia invia elicotteri da guerra al confine con la Bielorussia: tensione alle stelle

La Polonia invierà anche elicotteri da combattimento, oltre a 10.000 truppe aggiuntive, al confine con la Bielorussia: lo ha detto il ministro della Difesa del Paese, Mariusz Blaszczak, in un'intervista al programma tv Wiadomosci. «Non ho dubbi che le provocazioni (di Minsk, ndr) si ripeteranno, ma l'esercito polacco è preparato a molti scenari diversi e reagirà adeguatamente alla minaccia», ha detto Blaszczak. «Vi assicuro che il confine è ben protetto - ha aggiunto -. Ho deciso di inviare forze aggiuntive per proteggerlo, inclusi elicotteri da combattimento». L'invio dei 10mila soldati era stato annunciato giovedì.

«Da Lukashenko parole vuote»

La dichiarazione del leader della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, sulla necessità di stabilire relazioni con la Polonia «non contiene dettagli e sono parole vuote»: così il ministero degli esteri di Varsavia, per bocca del sottosegretario Pavel Jablonski, ha liquidato l'offerta bielorussa di ieri, citato dal sito ucraino Rbc-Ukraine.

Anche la Lituania aumenta il numero dei militari alla frontiera

Anche la Lituania, dopo la Polonia, aumenta il numero di militari dislocati alla frontiera con la Bielorussia. «Abbiamo dispiegato più ufficiali dell'intelligence, unità del sistema di difesa nazionale e delle agenzie per l'amministrazione della forza. Le nostre istituzioni funzionano», ha dichiarato la Premier, Ingrida Šimonytė, in risposta allo spostamento di migliaia di uomini della Wagner alla frontiera bielorussa con la Lituania. La Polonia ha annunciato nei giorni scorsi il dislocamento di 10mila militari in più alla frontiera.

