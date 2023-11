Poliziotta allatta un neonato affamato dopo l'uragano: «Ho pensato ai miei figli». Il gesto di umanità che le è valso una promozione

di Matilda Benincasa

Un'immagine potente di umanità e compassione che riescono a trovare la loro strada anche in mezzo al caos. Ha fatto il giro del mondo, diventando virale sui social, la foto di una poliziotta di 33 anni, madre di due figli, che non ha esitato un attimo a tirare fuori il seno e allattare un neonato affamato in un momento di particolare difficoltà.

La poliziotta allatta il neonato

La scena, infatti, è stata immortalata ad Acapulco a pochi giorni dal passaggio dell'Uragano Otis, che ha devastato il Messico sul finire del mese di ottobre. La protagonista è Arizbeth Dionisio Ambrosio, che è diventata l'eroina del momento grazie a quel gesto spontaneo. L'agente, poi, è anche stata premiata con una promozione. Al Washington Post ha raccontato quei momenti carichi di tensione.

Mentre stava lavorando insieme a centinaia di colleghi, la poliziotta ha notato una donna con un neonato in lacrime. «Mi sono concentrata sul bambino e le ho chiesto come potessi aiutarla», ha raccontato. La donna, forse la mamma, forse la zia del neonato, ha spiegato che il piccolo aveva fame. Arizbeth, madre di due figli che sta tutt'ora allattando il minore, di un anno, non ha esitato e chiesto se poteva provare a sfamare il piccolo. La toccante scena è diventata virale sui social media quando la foto di Ambrosio che allatta il neonato è stata condivisa in tutto il mondo. Nel caos post-uragano, questo atto di gentilezza ha riportato l'attenzione su gesti di umanità in situazioni di emergenza. «Ho pensato ai miei due figli a casa. Mi sono sentita in pace perché ero con il bambino dandogli ciò di cui aveva bisogno in quel momento», ha spiegato l'agente.

Por su vocación de servicio a la ciudadanía y por poner en alto el nombre de la @SSC_CDMX, mi compañera Arizbeth Dionisio Ambrosio del Agrupamiento #Zorros, quien protegió la vida de un bebé en #Acapulco, fue ascendida. Su labor es un ejemplo de #humanismo para todas y todos.… pic.twitter.com/6rjTYkEo8a — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2023

La promozione

La storia ha preso una svolta sorprendente quando Ambrosio, tornata dal viaggio di soccorso, è stata convocata dal suo supervisore.

