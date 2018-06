Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Untipo marines per unaè quello di, bambina didima che vive a, che invece di godersi l'infanzia ha deciso di partecipare alla 'battle frog' per un. Per anniè stata vittima dida parte dei suoi compagni di classe e stanca dei soprusi ha deciso di rimboccarsi le maniche e allenarsi duramente. Nell'allenamento viene affiancata dal padre, gestore di una palestra, che l'ha supportata emotivamente anche nell'allenamento della battle lo scorso febbraio.“Ho subìto il bullismo sin dalle prime classi delle primarie, mi sfottevano, mi dicevano che ero una schiappa. Mi sono ripromessa di fare di tutto perché non toccasse anche ad altri. Ai ragazzi della ‘I-pad generation’ voglio dire che possono fare o essere ciò che vogliono, che devono amare il proprio corpo e passare più ore all’aperto” ha detto la bambina, che dorme pochissime ore al giorno, che siperallae che esegue esercizifuori dalla portata di una bambina.E' stata di certo la concorrente più piccola e molte persone sono rimaste sbigottite nel sapere che una ragazzina così piccola avrebbe partecipato a questa 'sfida al limite'.