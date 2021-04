Meghan Markle, il biografo di Lady Diana: «Elisabetta non abdicherà mai, Harry sparirà»

«La Regina Elisabetta non abdicherà mai e Harry e Meghan Markle spariranno». Ne è convinto Andrew Morton, noto per la famosa biografia di Lady Diana, quella in cui raccontava del tradimento di Carlo e della bulimia. Lo scrittore è stato interpellato per esprimere un parere da esperto della Famiglia Reale dopo la morte del principe Filippo e la discussa intervista a Oprah Winfrey.

«La sovrana 95enne non abdicherà formalmente, ma oramai il grosso del lavoro lo fanno già Carlo e William. I Windsor farebbero bene ad abbandonare Buckingham Palace», ha dichiarato a Repubblica e all’Associazione Stampa straniera di Londra (Foreign Press Association, Fpa) in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Elizabeth and Margaret” sulla sorella della Regina Elisabetta morta nel 2002 a 72 anni.

Sul futuro della monarchia ammette: «Sarà tutta al maschile, dopo tanti decenni con Elisabetta sul trono. Altra cosa sicura sarà lo snellimento della “Ditta”, anche come taglio dei costi, annunciato più volte da Carlo. L’incognita è una ma importante: Elisabetta II è il brand più importante al mondo, oltre che del suo Paese. Una volta che non ci sarà più, quale sarà il ruolo e il significato del Regno Unito nel mondo, anche come entità culturale? La monarchia sopravviverà certo, ma in un’ottica diversa. E cambierà, come quando cambiò dopo un evento epocale come la morte di Diana».

Infine su Meghan Marke e il marito Harry: «Hanno un grosso potenziale in tal senso. Hanno già dimostrato di non avere peli sulla lingua, e hanno tante piattaforme per esprimere le proprie idee, da Netflix a Spotify. Nell'intervista a Oprah Winfrey hanno detto tante imprecisioni, come quelle sul “matrimonio segreto” smentito persino dall’arcivescovo di Canterbury. Harry in futuro diventerà sempre più marginale perché cresceranno George e Charlotte (figli di William ed eredi al trono dopo il padre in linea di successione, ndr). Eppure la madre Diana lo considerava la spalla ideale di William, un volta che suo fratello fosse salito sul trono. Ora ci sono state incomprensioni e silenzi difficili da mettere sotto al tappeto. Sarà difficile una riconciliazione... Prima di Meghan, i tre avevano un rapporto molto stretto. Poi qualcosa si è rotto».

