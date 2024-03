Facoltà di Medicina gratis per tutti grazie alla donazione di un miliardo: il video degli studenti in lacrime commuove il web

Attimi di choc, abbracci e lacrime. Si tratta dell'esultazione da parte degli studenti dopo aver assistito all'annuncio della donazione da un miliardo di dollari che renderà la facoltà di medicina di New York gratuita per tutti. A donare la cifra record all'Albert Einstein College of Medicine del Bronx, vale a dire la municipalità più povera della città, è Ruth Gottesman, 93 anni, vedova di un finanziere di Wall Street.

L'intento della donazione

I fondi, ha spiegato Gottesman, consentiranno ai nuovi medici di iniziare la loro carriera senza il peso del debito scolastico, che solitamente supera i 200 mila dollari, e di far avvicinare alla professione tutti coloro che finora non potevano permettersi di sostenere le rette da pagare, 27 febbraio 2024

