Luis Diaz, rapiti i genitori del calciatore del Liverpool in Colombia: il gesto commovente dei compagni di squadra

Luis Díaz, attaccante del Liverpool, sta passando un brutto periodo dopo che i suoi genitori sono stati rapiti in Colombia. Cilenis Marulanda, madre del giocatore, è stata rilasciata dopo essere stata rapita da uomini armati, insieme al padre del calciatore, che è ancora detenuto.

Gli eventi

Ieri pomeriggio si è appreso che la coppia è stata intercettata da uomini armati che li hanno minacciati con armi da fuoco e li hanno portati in un luogo sconosciuto. L'episodio è avvenuto nel dipartimento di La Guajira, nel nord della Colombia. Una volta informate dell'accaduto, le autorità hanno istituito un cordone di sicurezza nella zona dove sono avvenuti i fatti. Non è ancora stato reso noto come sia avvenuta la liberazione della madre del calciatore e non è al momento chiaro cosa sia successo a Luis Manuel Díaz, il padre dello sportivo. I due erano diretti a Los Olivos quando sono stati intercettati da uomini armati a bordo di moto. Il mezzo su cui viaggiavano è stato poi ritrovato a San Pedro. Poche ore dopo la notizia del sequestro, il presidente Gustavo Petro ha dato notizia della liberazione della mamma di Díaz, Cilenis Marulanda, grazie a un'operazione a Barrancas.

Il sostegno della squadra

Il Liverpool, intanto, si è limitato a far sapere di essere al corrente di una «situazione in corso che riguarda la famiglia di Luis Díaz in Colombia» e ad auspicare che «la questione si risolva il prima possibile e in sicurezza». «La nostra priorità - aggiunge il club - è il bene del calciatore». Diogo Jota, compagno di squadra di Luis Diaz, durante la partita della Premier League inglese tra Liverpool e Nottingham Forest a Liverpool, ha festeggiato dopo aver segnato il vantaggio per 1-0 tenendo la maglia del compagno di squadra.

Le autorità colombiane

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha ordinato «il dispiegamento di tutta la forza pubblica» per ritrovare il padre del calciatore Luis Díaz. Il capo di Stato ha spiegato che il governo è «in contatto costante» col giocatore del Liverpool. Il direttore della polizia colombiana, il generale William Salamanca, ha promesso una ricompensa di 200 milioni di pesos (circa 46mila euro) a chi darà informazioni utili per ritrovare il padre del giocatore del Liverpool Luis Diaz , Luis Manuel Diaz . In un primo momento erano stati promessi 50 milioni. Decine di militari, oltre a droni, elicotteri e mezzi di terra sono impegnati in Colombia nelle ricerche di Luis Manuel Diaz , padre della stella del calcio Luis Diaz , nel dipartimento di La Guajira. Le autorità temono che i rapitori possano trasferire l'ostaggio in Venezuela.

