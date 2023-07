L'influencer 'green' pulisce la spiaggia, ma un passante la smaschera: il video su TikTok. Ecco cosa fa davvero

di Redazione Web

Un influencer non è stata corretta con i suoi follower ma è stata smascherata da un passante, a Bali, che l'ha ripresa durante e dopo il video da lei preparato mentre fingeva di ripulire una spiaggia dai rifiuti. Tutto questo per cosa? Per qualche follower in più? Non si sa. Ma la cosa assurda è che nel video si vede l'influencer raccogliere cartacce e bottiglie di plastica dalla spiaggia con un sacco nero. Un impegno del tutto finto che non è piaciuto agli utenti di Twitter.

Il video è virale su Tiktok

Un'interpretazione da Oscar e curata nei minimi dettagli quella della tiktoker che finge di raccogliere cartacce e bottiglie di plastica.

Una volta terminate le riprese del video, però, la finta “paladina” dell’ambiente ha messo del tutto da parte la sua finta "vocazione ambientale". La si vede infatti chiacchierare con alcune persone lì vicino disinteressandosi i totalmente del resto della spazzatura presente sulla spiaggia. «Inaccettabile. Questa è davvero una cosa scandalosa», ha commentato così la maggior parte degli utenti alla visione del video diventato virale su Tiktok.

