di Elena Benelli

Turista in spiaggia con la febbre alta, scoperta dal lido grazie al termoscanner

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 19:30

Ad(tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare). L'Istituto Superiore di Sanità detta il nuovo "galateo" dei bagnanti in epoca Covid-19 nel suo "Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus Sars-CoV-2".Seguendo queste raccomandazioni si potrà contribuire a tenere sotto controllo i rischi sanitari, integrando i documenti che Inail e Conferenza Stato-Regioni avevano già pubblicato.1) si raccomanda dil’accesso agli stabilimenti (anche online), eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire assembramenti, e, anche per rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy;2) utilizzare cartellonistica e locandine di informazione per garantire ildi almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, in ogni circostanza, anche durante la balneazione3) controllare la, ove possibile, del personale e dei bagnanti con interdizione di accesso se questa risulta superiore ai 37,5°C4) vietareche possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet; interdire gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di 'ascolto' con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale;5)almeno giornaliera, le varie superfici, gli arredi di cabine e le aree comuni e sanificare in modo regolare e frequente attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui; dotare i bagnanti di disinfettanti per l’igiene delle mani; fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e utilizzare obbligatoriamente DPI in caso di contatti ravvicinati con bagnanti e attività a rischio.In questi casi è più difficile garantire la messa inopera e il rispetto delle precauzioni studiate per gli stabilimenti. saranno icompetenti a dover applicare ogni adeguata misura volta a garantire condizioni di riduzione dei rischi e, ove necessario, a definire attività di vigilanza sul rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge, a regolamentare gli accessi per consentire il distanziamento interpersonale, individuare le procedure di sanificazione delle attrezzature e delle aree comuni.1) Rispetto del2) Responsabilità di vigilanza sul distanziamento3) Misure didelle mani e di: starnutire e/o tossire in fazzoletti di carta o nel gomito; uso diquando le misure di distanziamento siano di difficile mantenimento (le mascherine dovranno essere smaltite con i rifiuti indifferenziati).Già conosciute come la vigilanza su eventualidi reflui nei corpi idrici (mare, fiumi, laghi), sul controllo deglie sugli. Una particolare attenzione deve essere anche indirizzata all’applicazione delle norme di controllo delle acque di balneazione che può venire sospesa in presenza di violazioni accertate di questi parametri.