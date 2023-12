Gaza, Mosca chiede ad Hamas di rilasciare gli ostaggi. Il capo dell'Unrwa: «A Gaza c'è l'inferno in terra»

di Marco Ventura

«Liberate gli ostaggi». L'appello, o intimazione, non arriva questa volta da Israele o dagli Stati Uniti, ma dalla Russia, dopo che domenica si è svolto un durissimo colloquio telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente Putin (il tema: l'appoggio di Mosca all'Iran e i suoi contatti con l'ala politica di Hamas). Ieri, il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, il braccio destro di Lavrov per le missioni difficili, ha parlato col numero due del direttorio di Hamas, Mousa Abu Marzouk, con il segretario generale dell'Unione democratica palestinese, Saleh Rafat, e con uno dei capi del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Maher Taler. E accanto alla «necessaria cessazione delle ostilità e soluzione immediata di tutti i problemi umanitari», ha fatto sapere di aver chiesto il «rilascio degli ostaggi».

