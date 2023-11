Elezioni Argentina, Javier Milei è il nuovo presidente: «Oggi inizia la ricostruzione». Massa ammette la sconfitta

L' Argentina aspetta col fiato sospeso il risultato del ballottaggio che determinerà il suo futuro nei prossimi quattro anni. Elezioni cruciali per il Paese arenato in una delle crisi economiche più gravi della sua storia, e che proprio nel giorno dell'insediamento del nuovo governo - il 10 dicembre - festeggia i quarant'anni dalla fine della dittatura. Uno snodo storico, tra la rabbia di chi non riesce ad arrivare a fine mese e la paura di chi teme una nuova ondata autoritaria