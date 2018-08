Detenuti trasportati in tribunale in mutande o in pigiama. Boom di critiche per la polizia

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diversi detenuti sarebbero stati trasportati dal carcere al tribunale con indosso solo. E i poliziotti con il compito di accompagnarli sarebbero stati investiti da molte critiche.È accaduto in Scozia. Come riporta The Indipendent , sarebbe stato scritto un rapporto sulla questione. Gli incidenti sarebbero stati registrati dall'Ispettorato delle prigioni HM nel corso di una revisione delle operazioni di custodia presso lo Sheriff Court di Edimburgo.Nel report viene definitoil fatto che i detenuti siano stati trasportati prima sul furgone di scorta e poi in tribunale con indosso solo indumenti intimi o in pigiama. Si legge sul rapporto: «Quando i detenuti sono stati trasportati sul furgone è stato osservato che una donna è arrivata, due uomini erano in pantaloncini, un detenuto sembrava esseree un altro non aveva scarpe. La polizia scozzese dovrebbe garantire che coloro che arrivano dalla custodia della polizia siano adeguatamente vestiti per il viaggio e la loro successiva apparizione in tribunale. È inaccettabile che le persone debbano apparire in tribunale in mutande o pigiami».HMIPS ha effettuato i risultati durante un'ispezione relativa alla. Gli ispettori hanno rilevato che l'unità di custodia della corte fosse ben gestita da personale motivato che lavorava come una squadra. Garry McEwan, capo della divisione servizi di giustizia criminale, avrebbe dichiarato: «Prendiamo atto del rapporto pubblicato da HMIPS oggi e siamo desiderosi di lavorare con i nostri partner sulle raccomandazioni».