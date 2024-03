Dengue, cresce l'allarme: oltre 1,5 milioni di casi. Sintomi simili alla chikungunya, anche la zika rialza la testa

di Redazione web

Il Brasile ha superato l'allarmante soglia di 1,5 milioni di casi di dengue, per un totale di 450 decessi confermati, mentre accertamenti sono in corso su oltre 800 decessi. Le cifre diffuse dal ministero della Salute rappresentano solo i contagi dall'inizio dell'anno. In tutto il 2023 i malati di dengue nel Paese sudamericano erano stati 1.658.816. In pratica, nei primi mesi del 2024 nel Paese si sono registrate quasi 20mila infezioni al giorno, e proiezioni del ministero nelle passate settimane avevano evidenziato che i contagi potrebbero raggiungere i 5 milioni.

Anche la sindrome da infezione congenita per il virus della zika, secondo dati ufficiali, ha rialzato la testa nel 2023, con 1.035 casi, il dato più alto dal 2019.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 15:38

