Bimba di 2 anni rifiuta di mettere la mascherina, la famiglia viene cacciata dall'aereo

La figlia di 2 anni non vuole mettere la mascherina sull'aereo e tutta la famiglia viene costretta a scendere dal volo. Eliz Orban era sull'aereo con suo marito e la bambina di due anni, Edeline. La bimba ha iniziato a fare i capricci, rifutandosi di indossare la mascherina, ma il personale di volo non ha voluto saperne e ha mandato via tutta la famiglia.

La donna era su un aereo di linea della United Airlines all’aeroporto di Denver, Colorado, pronti per partire verso il New Jersey per raffiungere i propri cari. La politica della compagnia aerea prevede che anche i bambini di 2 anni indossino la mascherina, ma la mamma ha provato a far capire loro che non era facile, che la bambina era molto piccola, a nulla è servita nessuna spiegazione e alla fine la famiglia è stata costretta a scendere.

Eliz ha raccontato quello che le è accaduto sui social: «Siamo appena stati cacciati da un volo perché la nostra bambina di due anni non si sarebbe messa la mascherina», ha spiegato, dicendo che l'assistente di volo non ha voluto saperne nemmeno quando hanno citato l'OMS che ha chiarito come i bambini sotto i 5 anni non debbano indossare le mascherine.

Dopo la denuncia un portavoce della compagnia ha dichiarato, come riportato anche dal Daily Mail: «La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri clienti è la nostra massima priorità, motivo per cui abbiamo una serie di politiche a più livelli, tra cui il mandato che tutti i passeggeri a bordo indossino una mascherina. Queste procedure non solo sono avvallate dalla guida del CDC e dei nostri partner presso la Cleveland Clinic, ma sono anche coerenti con tutte le principali compagnie aeree. Stiamo indagando su questo incidente specifico e abbiamo preso contatto con la famiglia. Abbiamo anche rimborsato i loro biglietti e restituito il seggiolino e le borse».

