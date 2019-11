New York, è arrivato l'albero di Natale al Rockefeller Center: è alto 25 metri e pesa 14 tonnellate

di Gabriele Genah

Per i newyorkesi il suo arrivo significa una cosa sola: l’inizio ufficiale del lungo periodo natalizio. Il celebre albero del Rockefeller center ha fatto oggi il suo ingresso in città, salutato da centinaia di curiosi.



Una tradizione che prosegue ininterrotta dal 1933 e che è vissuta come una vera festa, con dolci distribuiti ai bambini e ramoscelli come souvenir per gli adulti.



L’esemplare di quest’anno, un abete di 14 tonnellate alto quasi 25 metri, proviene dalla cittadina di Florida, nello Stato di New York. Ora ci vorrá circa un mese per addobbarlo: per l’accensione delle sue oltre 50 mila luci bisognerá aspettare infatti il 4 dicembre, quando si terrá la tradizionale cerimonia in diretta tv. Il viaggio dell’abete non finisce peró qui. Al termine del periodo natalizio il suo legno sarà infatti usato da un programma assistenziale per costruire abitazioni per i meno fortunati. Sabato 9 Novembre 2019, 20:28

