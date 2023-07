Tassi d'interesse, rialzo della Bce: al 4,25%, al 3,75% sui depositi. Nuovo rincaro ai mutui

di Redazione web

La Bce alza ancora i tassi: la Banca centrale europea ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Lo comunica l'Istituto centrale.

Il comunicato

«L'inflazione continua a scendere ma ci aspettiamo che resti ancora troppo alta per troppo tempo». Lo scrive la Bce nel comunicato al termine della riunione che ha alzato i tassi. «Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano a livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario in modo da raggiungere il target di inflazione al 2%.

Mutui: cosa cambia

Con l’ulteriore rialzo dello 0,25%, la rata mensile del finanziamento preso in esame potrebbe arrivare addirittura a 742 euro, con un aggravio di 286 euro rispetto a quella iniziale (+63%).

Il tasso (TAN) di partenza di gennaio 2022 era pari a 0,67%, corrispondente ad una rata mensile di 456 euro. A seguito dei diversi aumenti del costo del denaro messi in atto dalla Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione, il tasso di quel mutuo è salito notevolmente arrivando a superare, a luglio 2023, il 4,80%.

