Margutta vegetarian food and art a Roma: elegante nella forma, qualità da mensa

Una mensa aziendale, più che un luogo green per chi ama il vegetariano, il vegano, e tutto il cibo più sano che ci sia. E se all'inizio poteva rappresentare una novità, questo ristorante elegante nella forma e nell'idea, punto di riferimento per chi voleva uno stile di vita all'insegna di leggerezza e salubrità, ora si distingue per la fretta del servizio, spesso cibi pesanti e scarsa attenzione. Anche il buffet che viene venduto nelle formule green nei giorni feriali con menu fisso e il festivity del sabato e della domenica dove mangi quello che vuoi, dagli spaghetti di riso con cruditè di verdure alle panzanelle, dai fusilli integrali con salse varie a omelette, al carpaccio, a caponate, ai dolci. Il problema è che forse c'è troppo ma con troppa poca qualità. E soprattutto rispetto a prima è molto meno interessante.



Il Margutta vegetarian food & art, via Margutta 118 - Roma. Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

