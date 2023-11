Sfera Ebbasta annuncia il nuovo album X2VR a Milano: ecco quando esce

Sfera Ebbasta ha annunciato l'uscita del nuovo album, X2VR. Lo ha fatto durante al $€ Special Nightalll'Allianz Cloud Milano. Il disco è in uscita il prossimo 17 novembre per Island Records. Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con XDVR e che ha lasciato un segno nella storia della trap e tra i suoi fan. Gli stessi che Sfera Ebbasta, in un Allianz Cloud sold out, ha voluto con sé per dare un primo assaggio live del nuovo progetto discografico. Svelati oggi anche l'artwork di X2VR - uno scatto b/n realizzato da Lorenzo Villa che ritrae Sfera con in braccio il figlio Gabriel- e la tracklist.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 16:48

