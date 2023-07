Un altro terribile caso di femminicidio. Un ventitreenne italiano di origini marocchine è stato fermato dai carabinieri di Cologno Monzese, nell'hinterland milanese, con l'accusa di aver ucciso, con più fendenti alla gola, la ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nell'appartamento della giovane, dopo che i due avevano trascorso insieme la serata. Il ragazzo, Zakaria Atqauoi, si è costituito all'alba ai carabinieri, confessando il delitto. La vittima era sola in casa. I suoi genitori e il fratello più piccolo erano partiti per la Sardegna per partecipare a un matrimonio. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA