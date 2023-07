Alpinista romano precipita e muore sul Gran Sasso, salvo l'amico

Erano lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso, quando uno dei due alpinisti, il primo di cordata, al quarto tiro, è precipitato lungo la parere e si incastrato in una nicchia della parete sottostante: in un primo momento rispondeva al compagno di cordata, poi è deceduto: si chiamava Davide Destriere e aveva 52 anni. Subito attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, che è partito con l’elisoccorso. Purtroppo però, a causa delle forti raffiche di vento, l’elicottero ha fatto scendere in parete un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha recuperato l’alpinista illeso, gli altri tecnici invece stanno recuperando e portando giù la salma dell’alpinista deceduto. Sia l’alpinista deceduto che il compagno sono di Roma.

Alpinista romano precipita e muore sul Gran Sasso: Davide Destriere aveva 52 anni. Salvo l'amico che era con lui

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA