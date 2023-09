La lettera di Marta Fascina alla festa dei giovani di Forza Italia: Dolore ancora troppo forte

"Avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa di Azzurra Libertà, ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell'uomo che ho amato, che amo e amerò per l'eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza ad un evento politico", le parole di Marta Fascina in una lettera inviata alla festa dei giovani di Forza Italia. / Immagini Fb Forza Italia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 18:49

