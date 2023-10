Giochi di laser e spettacoli per i 50 anni della Sydney Opera House

Un lungo spettacolo di giochi di luce sulle vele della Sydney Opera House per festeggiare i primi cinquanta anni di una delle architetture più celebrate del mondo.

E' passato esattamente mezzo secolo da quando il 20 ottobre del 1973 la Regina Elisabetta II inaugurò il teatro dell'Opera di Sydney, oggi divenuto il monumento simbolo dell'Australia con circa 11 milioni di visitatori all'anno.

Oltre ai giochi con il laser, per un mese si sono succeduti gli appuntamenti celebrativi per arrivare all'appuntamento. Tra questi la presentazione di "Play it Safe", un ironico omaggio musicale all'audace e visionario esperimento che divenne l'Opera House, scritto e composto dal cantante australiano Tim Minchin.

Tra i tanti eventi in cartellone molti hanno ricordato la complessa storia della nascita dell'Opera House.

