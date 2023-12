Forte nevicata a Monaco di Baviera, aeroporto chiuso e rinviata partita Bayern-Union Berlin

La partita tra Bayern Monaco e Union Berlino, inizialmente in programma oggi alle 15.30, è stata a rinviata a causa delle forti nevicate in Baviera. La Lega calcio tedesca ha confermato il rinvio, affermando che il proprietario dell'Allianz Arena ha "chiuso l'accesso allo stadio a causa delle persistenti e forti nevicate".

La DFL non ha ancora annunciato una nuova data per la partita. Nella notte tra ieri e oggi, su Monaco di Baviera sono caduti diverse decine di centimetri di neve. Inoltre, saranno sospesi fino a domani mattina alle 6 tutti i voli previsti all'aeroporto di Monaco, il secondo più importante della Germania dopo quello di Francoforte. La città della Baviera, infatti, la scorsa notte è stata colpita da una fortissima nevicata che continua ad andare avanti in queste ore.

